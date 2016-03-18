Освобожденная из плена журналистка Варфоломеева пожаловалась, что в Луганске она "стала врагом народа"

Об этом она рассказала в программе "Право на власть", передает ТСН.

"Мое лицо там известно. Из меня сделали монстра. В моем родном городе я стала "врагом народа". Поэтому если я вернусь туда, то буду бояться ходить", - отметила Варфоломеева.

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"В любом случае это опасно, но не со стороны оккупационных властей, а со стороны любого человека, который будет думать, что я является причиной смерти других людей. Поэтому вернуться туда я физически не могу", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 3 марта из плена террористов освободили украинскую журналистку Марию Варфоломееву. Ее обменяли на двух пособников боевиков – украинку-жительницу временно оккупированной территории и гражданина РФ.

Варфоломееву задержали по обвинению в "шпионаже", за проукраинскую позицию, за активное участие в Евромайданах в Луганске, за патриотическую символику на фото в соцсетях.