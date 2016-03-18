Дожди, мокрый снег и минусовая температура: синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

На севере, в центре и на востоке температура днем составит 5-7 градусов выше нуля, на западе и на юге – теплее, 7-10 градусов с отметкой плюс, передает ТСН.

На выходных Украине синоптики обещают ветреную, пасмурную и местами дождливую погоду. В субботу теплее всего будет на юге – 4-6 градусов выше нуля. В остальных регионах будет -1...+3°С. На юге и востоке возможен дождь.

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В воскресенье обещают повышение температуры, но всей Украине, кроме южных регионов, прогнозируют дождь со снегом. На востоке, на севере и в центре 2-3 градусов тепла, на западе и на юге в среднем до 4 с плюсом.