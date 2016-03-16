Саакашвили прокомментировал инцидент с его замом в горсовете Одессы
Председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили назвал нападением насильственное удаление своего заместителя Саши Боровика из сессионного зала Одесского городского совета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил на брифинге.
«Сегодня в стенах горсовета произошло нападение на Боровика… Он выступал и говорил то, о чем говорят одесситы. О том, что в городе отвратительная инфраструктура, что деньги крадутся, что власть в городе захватило просто жулье, ворье, бандитская камарилья, которые присваивают проекты, деньги», - сказал глава ОГА.
Он напомнил, что сегодня на сессии шла речь о строительстве АЗС, которую депутаты разрешили установить в историческом центре – возле Художественного музея. Саакашвили утверждает, что в строительстве данной АЗС якобы заинтересован лично мэр Одессы Геннадий Труханов.
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Председатель обладминистрации также заявил, что Одессу якобы «контролируют» люди с криминальным прошлым, в том числе - Александр Ангерт и Владимир Галантерник. «Реальный хозяин города - бандит 1990-х годов Ангерт, а также вор, человек с сомнительной репутацией Галантерник», - подчеркнул Саакашвили.
Он добавил, что эти люди в свое время захватили рынок «Привоз», а сейчас монополизируют Одесский порт.
«Когда об этом говорят, просто физически устраняют с трибуны… Мы их заставим отпустить Одессу, мы их всех доведем до суда и до тюрьмы», - заявил председатель обладминистрации.
Он также добавил, что все начатые прокуратурой уголовные производства будут доведены до суда, как и дело «Евротерминала», заявив, что не боится физических угроз.
Как сообщал УНИАН, сегодня о время заседания сессии Одесского горсовета депутат Дмитрий Палпатин (прошел в горсовет от партии «Блок Дарта Вейдера», сейчас – во фракции мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам») с применением силы вынес из зала Боровика. Последний, выступая на сессии, акцентировал внимание на сегодняшнем разрешении горсовета построить АЗС возле Художественного музея, и предложил «более тщательно смотреть, кому даются льготы». Затем к нему быстро подошел депутат горсовета Палпатин, сунул букет цветов, схватил на руки и вынес из зала.
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Ранее власти Одессы обратились в полицию с жалобой на Саакашвили за снос 14 марта дорожного знака, запрещающего проезд фур в Одесский морской торговый порт через Пересыпь. Начальник Одесской таможни Юлия Марушевская обратилась в НАБУ с просьбой расследовать действия компании «Евротерминал», взимающей плату за въезд в морпорт.
Марушевская заявила, что мэр Одессы Труханов незаконно ограничил въезд в порт и теперь грузовики могут туда попасть только через «Евротерминал», взимающий 20 долларов с каждого автомобиля.