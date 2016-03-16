Саакашвили прокомментировал инцидент с его замом в горсовете Одессы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил на брифинге.

«Сегодня в стенах горсовета произошло нападение на Боровика… Он выступал и говорил то, о чем говорят одесситы. О том, что в городе отвратительная инфраструктура, что деньги крадутся, что власть в городе захватило просто жулье, ворье, бандитская камарилья, которые присваивают проекты, деньги», - сказал глава ОГА.

Он напомнил, что сегодня на сессии шла речь о строительстве АЗС, которую депутаты разрешили установить в историческом центре – возле Художественного музея. Саакашвили утверждает, что в строительстве данной АЗС якобы заинтересован лично мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Председатель обладминистрации также заявил, что Одессу якобы «контролируют» люди с криминальным прошлым, в том числе - Александр Ангерт и Владимир Галантерник. «Реальный хозяин города - бандит 1990-х годов Ангерт, а также вор, человек с сомнительной репутацией Галантерник», - подчеркнул Саакашвили.

Он добавил, что эти люди в свое время захватили рынок «Привоз», а сейчас монополизируют Одесский порт.

«Когда об этом говорят, просто физически устраняют с трибуны… Мы их заставим отпустить Одессу, мы их всех доведем до суда и до тюрьмы», - заявил председатель обладминистрации.

Он также добавил, что все начатые прокуратурой уголовные производства будут доведены до суда, как и дело «Евротерминала», заявив, что не боится физических угроз.

Как сообщал УНИАН, сегодня о время заседания сессии Одесского горсовета депутат Дмитрий Палпатин (прошел в горсовет от партии «Блок Дарта Вейдера», сейчас – во фракции мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам») с применением силы вынес из зала Боровика. Последний, выступая на сессии, акцентировал внимание на сегодняшнем разрешении горсовета построить АЗС возле Художественного музея, и предложил «более тщательно смотреть, кому даются льготы». Затем к нему быстро подошел депутат горсовета Палпатин, сунул букет цветов, схватил на руки и вынес из зала.

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Ранее власти Одессы обратились в полицию с жалобой на Саакашвили за снос 14 марта дорожного знака, запрещающего проезд фур в Одесский морской торговый порт через Пересыпь. Начальник Одесской таможни Юлия Марушевская обратилась в НАБУ с просьбой расследовать действия компании «Евротерминал», взимающей плату за въезд в морпорт.

Марушевская заявила, что мэр Одессы Труханов незаконно ограничил въезд в порт и теперь грузовики могут туда попасть только через «Евротерминал», взимающий 20 долларов с каждого автомобиля.