На украинско-польской границе задержана партия янтаря стоимостью почти 5,6 миллионов евро

Янтарь был спрятан в грузовике с польскими номерами, который ехал из Украины в Польшу, передает Польское радио.

Читайте такжеАктивисты обнародовали снимки впечатляющих масштабов незаконной добычи янтаря (фото)

«Такой большой незаконной поставки партии янтаря на польской границе еще не было», - заявила пресс-секретарь Таможенной палаты в городе Бяла Подляска Мажена Семенюк.

Она добавила, что при досмотре автомобиля сотрудники таможни обнаружили под мешками с легальным товаром скрытые пакеты и картонные коробки, заполненные янтарем. По словам Семенюк, в основном это были необработанные камни разных размеров.

При этом польские таможенники не сообщают, куда именно направлялся грузовик. Оба водители - поляк и украинец - не признали своей вины. Прокуратура города Хемл возбудила против них уголовное дело.