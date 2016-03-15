На Донбассе из плена боевиков освобождены еще трое украинцев, Порошенко назвал их имена (фото)

20:04, 15 марта 2016
Общество
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На Донбассе из плена боевиков освобождены еще трое украинцев: двое военных и один гражданский.

плен, украинцы, освобождение / facebook.com/iryna.gerashchenko

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook.

"Хорошая новость! Освобождены из плена двое военных: Григорий Завизон и Петр Ерошевич. Также был освобожден один гражданский - Петренко Вадим", - написал он.

ПП: Хорошая новость! Освобождены из плена двое военных и один гражданский: Григорий Завізон, Петр Ерошевич и Вадим ПетренкоСлава Украине!

Опубликовано Петр Порошенко15 марта 2016 г.

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Напомним, ранее Геращенко заявляла, что в плену у боевиков остаются 129 заложников.

Как сообщал УНИАН, 3 марта из плена террористов освободили украинскую журналистку Марию Варфоломееву. Ее обменяли на двух сообщников боевиков - украинку-жительницу временно оккупированной территории и гражданина РФ.

Варфоломееву задержали по обвинению в "шпионаже", за проукраинскую позицию, за активное участие в Евромайдане в Луганске, за патриотическую символику на фото в соцсетях.

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