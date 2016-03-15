Благодаря УНИАН ликвидатор аварии на ЧАЭС добилась первого в Украине пересчета суммы выплаты по делу в ЕСПЧ
Несмотря на то, что данный случай является беспрецедентным для Украины, пересчитанная сумма все равно не соответствует нормам Европейского суда. Дехтяренко готовит новый иск. УНИАН продолжит отслеживать ситуацию.
Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, инвалид войны, ветеран труда Дехтяренко Елена Ивановна благодаря вмешательству УНИАН первой в Украине добилась пересмотра незаконно рассчитанной, несоответствующей нормам Европейского суда по правам человека суммы пени за просрочку выполнения решения ЕСПЧ по делу «Щукин и другие против Украины», в рамках которого рассматривался ее иск.
Между тем в нарушение обязательств Украины в полной мере исполнять решения ЕСПЧ - начислять пеню за просрочку выплаты долга по норме Евросуда - вновь рассчитанная сумма не соответствует решению ЕСПЧ.
Дехтяренко готовит новый иск в суд для получения полной суммы пени. УНИАН продолжит отслеживать ситуацию.
Подконтрольные Минюсту ведомства нарушают положение о выполнении своих обязанностей по начислению и выплате пени согласно пункту резолютивной части решения ЕСПЧ. То есть, пеня рассчитывается не на принципах ЕСПЧ, а по собственной формуле. Из-за этого сумма, предлагаемая к выплате, в сотни раз меньше, чем полагается на основании решения Европейского суда.
Пеня за несвоевременную выплату представляет собой «простой процент» (simple interest) в размере предельной процентной ставки Европейского центрального банка, которая действует в период неуплаты и к которой должны быть добавлены еще 3%. Начисление этих процентов, как и уплата возмещения, являются обязательными для Украины согласно статье 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.