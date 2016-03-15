Благодаря УНИАН ликвидатор аварии на ЧАЭС добилась первого в Украине пересчета суммы выплаты по делу в ЕСПЧ

Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, инвалид войны, ветеран труда Дехтяренко Елена Ивановна благодаря вмешательству УНИАН первой в Украине добилась пересмотра незаконно рассчитанной, несоответствующей нормам Европейского суда по правам человека суммы пени за просрочку выполнения решения ЕСПЧ по делу «Щукин и другие против Украины», в рамках которого рассматривался ее иск.

Между тем в нарушение обязательств Украины в полной мере исполнять решения ЕСПЧ - начислять пеню за просрочку выплаты долга по норме Евросуда - вновь рассчитанная сумма не соответствует решению ЕСПЧ.

Дехтяренко готовит новый иск в суд для получения полной суммы пени. УНИАН продолжит отслеживать ситуацию.

Подконтрольные Минюсту ведомства нарушают положение о выполнении своих обязанностей по начислению и выплате пени согласно пункту резолютивной части решения ЕСПЧ. То есть, пеня рассчитывается не на принципах ЕСПЧ, а по собственной формуле. Из-за этого сумма, предлагаемая к выплате, в сотни раз меньше, чем полагается на основании решения Европейского суда.

Пеня за несвоевременную выплату представляет собой «простой процент» (simple interest) в размере предельной процентной ставки Европейского центрального банка, которая действует в период неуплаты и к которой должны быть добавлены еще 3%. Начисление этих процентов, как и уплата возмещения, являются обязательными для Украины согласно статье 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.