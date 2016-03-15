Тука анонсировал начало реализации проекта "Стена" на Луганщине

09:16, 15 марта 2016
Общество
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Тука говорит, что на Луганщине этот проект еще не реализовывался вообще.

Тука заявив, що реалізація проекту почнеться вже за декілька тижнів / Фото УНІАН

Через несколько недель на Луганщине начнется реализация проекта по обустройству государственной границы между Украиной и Российской Федерацией «Стена».

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Об этом в эфире «5 канала» сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«На Луганщине этот проект еще не реализовывался вообще. Только, я надеюсь, может через две-три недели, как погода будет нормальная, начнутся работы. Речь идет об обустройстве границы между Украиной и Российской Федерацией. Это не касается линии разграничения», - сообщил Тука.

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