Тука анонсировал начало реализации проекта "Стена" на Луганщине

Через несколько недель на Луганщине начнется реализация проекта по обустройству государственной границы между Украиной и Российской Федерацией «Стена».

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Об этом в эфире «5 канала» сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«На Луганщине этот проект еще не реализовывался вообще. Только, я надеюсь, может через две-три недели, как погода будет нормальная, начнутся работы. Речь идет об обустройстве границы между Украиной и Российской Федерацией. Это не касается линии разграничения», - сообщил Тука.