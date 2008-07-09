Ющенко встретился с делегацией Вселенского патриархата

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с делегацией Вселенского патриархата подготовку к празднованию 1020-летия крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы украинского государства, Президент во время встречи с делегацией выразил убеждение, что празднование 1020-летия Крещения Киевской Руси является чрезвычайно важным событием для нашего общества, и выразил надежду, что торжественные мероприятия по этому случаю будут способствовать объединительным процессам в украинском православии.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента №256 от 24 марта 2008 года 1020-летие Крещения Киевской Руси будет отмечаться в нашем государстве на протяжении июля-августа 2008 года.