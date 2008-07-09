VIP-гости киевского концерта Маккартни собрали почти 4 миллиона

В ходе благотворительной акции 14 июня во время киевского концерта выдающегося британского музыканта Пола МАККАРТНИ собранно почти 4 млн. грн. на потребности детского отделения Национального института рака.

Как сообщили УНИАН в Фонде Пинчука, который организовал эту акцию и концерт Independence Concert, сэр П.МАККАРТНИ также присоединился к благотворительной акции и сделал свой значительный вклад.

Сумма собранных средств составила 3 млн. 936 тыс. 243,00 грн. К акции присоединились свыше 300 человек - VIP-гостей киевского концерта П.МАККАРТНИ.

В своем обращении к украинцам П.МАККАРТНИ сердечно поблагодарил участников акции, всех зрителей и всех жителей Украины за то, что они помогли ему «сделать это шоу особенным событием», о котором слышали большое количество людей во всем мире. «У нас был большой концерт. Аудитория была прекрасная. Большое спасибо вам всем», - сказал певец.

На собранные средства будет приобретен современный томограф с рабочей станцией для детского отделения Национального института рака (НОР). Выбор этого оборудования был обусловлен запросом детского отделения НОР, сообщили в Фонде Пинчука.

Сам учредитель Фонда и организатор Independence Concert поблагодарил всех людей, которые приобщились к борьбе с онкологическими заболеваниями украинских детей.