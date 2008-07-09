В Киеве за один вечер угнали три роскошных иномарки Lexus

Сразу три роскошных автомобиля марки Lexus угнали за один вечер в Печерском районе столицы. Два из них одной модели и одного года выпуска, сообщает Автообоз со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Один из унанных автомобилей украли недалеко от Посольства Китайской Народной Республики. Впрочем, воры "работали" настолько оперативно, что камеры наблюдения у диппредставительства не зафиксировали ничего подозрительного.

Еще один автомобиль был недавно приобретен в автосалоне и имел транзитные номера.

Как предполагают правоохранители, кража была заранее тщательно спланирована и совершена одной бандой, представители которой не являются жителями Киева.