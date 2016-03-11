У заключенного в России украинца Солошенко обнаружили рак

Об этом в эфире Громадського сообщила юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова.

«У Юрия Солошенко нашли рак. Он в тюремной больнице сейчас содержится. Никто не знает, кто его лечит, как его лечат. Он просил помиловать его, но Путин отказал. Какая стадия, говорят, что все плохо», – сказала она.

Солошенко держали в «Лефортово», сейчас он находится в Нижнем Новгороде.

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Как сообщал УНИАН, в России за шпионаж к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима осудили 73-летнего гражданина Украины, бывшего генерального директора Государственного предприятия «Производственное объединение «Знамя» (г.Полтава) Юрия Солошенко за попытку купить изделия для восстановления средств ПВО Украины.