На Донетчине во время строительства фортификационных сооружений чиновники разворовали 7 миллионов

В частности, отмечается, что на территории Володарского, Тельмановского, Волновахского районов коммерческие структуры строили командно-наблюдательные пункты и блиндажи. Договор о проведении данных работ общества заключили с одним из управлений Волынской ОГА.

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Согласно проектно-сметной документации, во время строительства фортификационных сооружений должны были использоваться железобетонные конструкции, однако были установлены морские металлические контейнеры, которые значительно дешевле, подчеркнули в полиции.

«Несмотря на это, должностные лица оборонного ведомства, одного из управлений Волынской ОГА и строительных организаций подписали документы, на основании которых были выделены бюджетные средства. Таким образом, в результате необоснованного уменьшения реальных затрат бюджетных средств, указанными должностными лицами присвоено 7 млн грн», - отмечается в сообщении.

По данному факту военной прокуратурой Донецкого гарнизона возбуждено уголовное производство по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление виновных лиц и обеспечение возмещения нанесенного государству ущерба, отметили в полиции.