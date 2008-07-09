В Киеве могут подорожать вода, тепло и метро

В Киеве в конце лета цены на некоторые жилищно-коммунальные услуги могут вырасти вдвое, а проезд в метро – до 1 грн. 20 коп.

Об этом газете “По-киевски” (№153 от 9 июля 2008 года) заявил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, представитель фракции Гражданского актива Киева и председатель правления ЗАО “Киевэнергохолдинг” Юрий БОНДАРЬ.

Как он отмечает, службы, предоставляющие эти услуги, на грани банкротства. В связи с этим Ю.БОНДАРЬ видит два выхода: либо повышать тарифы, либо получать постоянные дотации из госбюджета.

В то же время пресс-секретарь Ю.БОНДАРЯ Оксана ДМИТРОВСКАЯ объяснила, что тарифы, которые зависят от городской власти, являются значительно заниженными. “Например, вода и водоотвод, за которые сегодня платят 1,48 грн., должны стоить 2,82 грн. за кубический метр. А проезд в метро – как минимум 1,20 грн.”, - отметила О.ДМИТРОВСКАЯ.

Она также сказала, что себестоимость тарифов за тепло на 60% выше тех расценок, которые существуют сегодня.

Как сообщал УНИАН, Секретариат Президента Украины обеспокоен немотивированными тарифами на жилищно-коммунальные услуги, которые установлены в отдельных регионах. Об этом заявил 7 июля во время селекторного совещания с председателями областных госадминистраций заместитель главы Секретариата Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Он отметил, что расчет этих тарифов часто осуществляется закрыто, без диалога с обществом, что провоцирует конфликты с местной властью. При этом заместитель главы Секретариата отметил, что повышение тарифов имеет такое негативное последствие как накопление задолженностей за оплату коммунальных услуг. Значительная сумма этих задолженностей свидетельствует о колоссальных проблемах в ЖКХ, убежден Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Заместитель главы Секретариата призвал регионы устанавливать обоснованные тарифы и прозрачно осуществлять эту политику.