Тысяча львовян на площади Рынок исполнили гимн Украины, посвятив его Надежде Савченко (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции, которая проходила в центре города на площади возле городской Ратуши, приняли около 1 тысячи львовян, к которым присоединились в частности, Герой Украины Игорь Юхновский, вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович, ректор Львовского Национального университета имени Ивана Франко Владимир Мельник, украинская шахматистка Мария Музычук, а также городской голова Львова Андрей Садовый.

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Во время совместного исполнения Гимна Украины в сопровождении трех военных духовых оркестров участники акции развернули несколькометровый Государственный Флаг Украины и запустили в небо сотни желто-голубых шариков.

«В этом году мы все вместе посвятили здесь, во Львове, исполнение нашего Государственного Гимна Надежде Савченко. Ей сегодня труднее всего, она сегодня показывает идеал мужества и стойкости. Желаем ей здоровья и скорейшего возвращения на Родину. Я убежден, что она вернется в Украину, как победительница, как героиня», - отметил после завершения акции Садовый.

Справка УНИАН. Первое публичное исполнение Государственного Гимна Украины «Ще не вмерла Украина...» на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого состоялось 10 марта 1865 г. в Перемышле во время первого в западной Украине Шевченковского концерта.

Официальная музыкальная редакция Государственного Гимна Украины была принята Верховной Радой 15 января 1992 года, текст гимна утвержден Законом Украины «О Государственном Гимне Украины» 6 марта 2003.