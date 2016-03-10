Савченко еще не знает, что письмо "от Порошенко" было фейком - адвокат
Украинская летчица Надежда Савченко еще не знает, что письмо президента было фейком.
Об этом заявил адвокат Савченко Марк Фейгин, передает "112 Украина" .
"Мы передадим информацию (Надежде Савченко о подлинности письма) буквально сегодня, может завтра. Это до неё будет доведено", - заявил Фейгин.
Защитник подчеркнул, что не только письмо главы государства, но и другие обращения повлияли на решение Савченко прекратить голодовку.
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"Она прекратила сухую голодовку, но, я подчеркиваю, не только это письмо стало основанием для прекращения голодовки. И ряд других писем и обращений, которых я принес достаточно много сегодня. Так что это не единственное обращение, было и обращение матери, сестры, было много чего еще", - добавил адвокат.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, Фейгин обнародовал заявление Савченко опрекращении сухой голодовки. Решение перейти на воду и детские смеси Савченко приняла после того, как получила письмо якобы от Порошенко, пообещавшего сделать все возможное, чтобы обменять пленницу.
В обращении к украинцам Савченко написала, что прекращает сухую голодовку ради всех, кто волнуется за нее.
Кроме того, Фейгин опубликовал текст якобы самого письма Порошенко к Савченко с просьбой о прекращении голодовки и предложением должности в новом составе украинского правительства. В Twitter Фейгина также появился комментарий, что речь идет о должности "силового" министра, и такое предложение поможет освобождению Савченко.
Позже пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в комментарии УНИАН заявил, что президент Петр Порошенко никаких писем украинской летчице и народному депутату Надежде Савченко не писал.
По его словам, Порошенко передавал устные слова поддержки Савченко, которая содержится в СИЗО в РФ.