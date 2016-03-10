Европейский вещательный союз не нашел политики в песне Джамалы
01:17, 10 марта 2016Общество
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Европейский вещательный союз подтвердил, что не имеет никаких претензий к песне Джамалы "1944", которая представит Украину на Евровидении.
Европейский вещательный союз не имеет никаких претензий к песне Джамалы / фото: УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщила певица Джамала.
"Организационная группа конкурса проверила текст и название этой композиции и не нашла в них нарушений правил конкурса, в частности каких-либо политических заявлений", - говорится в сообщении.
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The Reference Group of the European Broadcasting Union has concluded that the title and lyrics of the song "1944" do not...Posted by Jamala | Джамала on Wednesday, March 9, 2016
Как сообщал УНИАН, по итогам зрительского и судейского голосования Украину на «Евровидении-2016» в мае в Стокгольме будет представлять Джамала.
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