В Закарпатской области продолжается блокирование движения на украинско-словацкой границе

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Отмечается, что КПП заблокирован в обоих направлениях – им не заехать в ЕС, ни въехать из ЕС в Украину.

Участники акции пообещали блокировать КПП до самого утра, а точнее до встречи с руководством таможни и области, которая запланирована на 10:00 утра четверга, 10 марта.

Также сегодня акции протеста прошли на КПП "Солотвино", что на границе с Румынией, и КПП "Малый Березный", что на словацкой границе в пределах Закарпатья.

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Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области около 100 автомобилей с иностранными номерами сегодня утром заблокировали движение через КПП «Ужгород» на украинско-словацкой границе. Отмечается, что за несколько часов акции к активистам не подошел никто из руководителей таможни и власти Закарпатья.

Поводом для акции блокирования стало сообщение Закарпатской таможни ГФС Украины в Закарпатской области от 4 марта, что справка с СТО о ремонте автомобиля больше не является основанием для отсрочки технического пересечения границы, который является обязательным для автомобилей с иностранной регистрацией.