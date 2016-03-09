Савченко занимается физкультурой, ее здоровье "не вызывает опасений" - Лавров

Вопрос доступа доступа украинских врачей к незаконно удерживаемой украинке Надежде Савченко обсуждался сегодня в телефонном разговоре министров иностранных дел Украины и России Павла Климкина и Сергея Лаврова.

Как сообщает официальный сайт МИД РФ, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

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Отмечается, что глава МИД Украины поставил вопрос о доступе украинских врачей к Савченко для ее медицинского освидетельствования.

«Климкину было сказано, что российской стороной были предприняты шаги для того, чтобы удовлетворить ходатайство о посещении Савченко украинскими врачами в порядке исключения, исходя из принципов гуманизма. Судья Донецкого городского суда, где рассматривается уголовное дело в отношении Савченко, была готова предоставить украинским медикам доступ к подсудимой уже 9 марта. Однако вызывающее поведение Савченко в ходе состоявшегося в тот же день судебного заседания и ее оскорбительные высказывания в адрес суда изменили ситуацию, сделав невозможным осуществление такого визита», - говорится в сообщении.

Поэтому, продолжает российский МИД, «судьей принято решение до оглашения приговора 21 марта отменить все посещения подсудимой».

Лавров заверил, что здоровье Савченко «не вызывает опасений».

«Что касается здоровья Савченко, о котором в последнее время не перестают беспокоиться украинские и западные политики и журналисты, то оно не вызывает опасений. Савченко чувствует себя нормально, занимается физкультурой», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 марта российский суд отказался выдать разрешение медикам на посещение Савченко.

«Суд отказался выдать разрешение медикам на посещение Савченко. Отказали также и матери, и сестре, и консулам», - сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин, добавив, что теперь ее могут увидеть только защитники, которым разрешение не требуется.

Вместе с тем состояние здоровья Савченко, которая 4 марта объявила сухую голодовку, резко ухудшилось. Однако украинка заявила, что будет продолжать голодовку, поскольку суд намеренно затягивает оглашение приговора.

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В частности, российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Она требовала от российского «правосудия» приговора в течение семи дней.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.