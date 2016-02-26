Курсанты, исполнившие гимн Украины перед оккупантами в Крыму, стали лейтенантами в Одессе (фоторепортаж)
В Одессе состоялся выпуск курсантов факультета военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия".
Как сообщили в командовании флота, среди сегодняшних выпускников именно те курсанты бывшей Академии ВМС им. Нахимова, которые весной 2014 года в Севастополе во время аннексии Крыма составили большинство группы курсантов, исполнивших Государственный гимн Украины после поднятия на территории военного вуза флагов Российской Федерации.
Выпускников поздравили представители командования ВМС ВС Украины, факультета и университета, ветеранских и волонтерских организаций, духовенство, родные и друзья.
"Как председатель Государственной экзаменационной комиссии, могу отметить, что практически 100% сегодняшних выпускников сдали экзамены на оценки "отлично" и "хорошо", - сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника штаба ВМС ВС Украины контр-адмирал Дмитрий Таран.
"Это патриоты Украины, военнослужащие, которые остались верны присяге. Все они будут проходить службу на первичных офицерских должностях на кораблях и в воинских частях", - добавил контр-адмирал.
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Представитель командования флота также выразил благодарность руководству Национального университета "Одесская морская академия" за помощь в подготовке офицерских кадров.
Во время торжеств состоялось прощание выпускников с боевым знаменем, вручение представителем посольства Республики Италия в Украине кортика ВМС Италии лучшему выпускнику Алексею Харченко, митинг, исполнение Государственного гимна Украины, прохождение торжественным маршем, выступление Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины, коллективное фотографирование.
Накануне выпуска факультет ВМС Национального университета "Одесская морская академия" основал новую традицию – курсанты 5-го курса провели последнюю вечернюю проверку на Аллее славы возле памятника "Неизвестному матросу". Вместе с руководством факультета они минутой молчания и возложением цветов к подножию обелиска почтили память военных моряков.
Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2014 года верные присяге украинскому народу 103 курсанта Академии ВМС имени Нахимова в связи с аннексией АРК и города Севастополя Российской Федерацией передислоцировались в Одессу вместе с частью командного и преподавательского состава вуза. Позже Академия ВМС им. Нахимова решением Кабинета Министров Украины была расформирована. 1 сентября 2014 года курсанты продолжили обучение на новосозданном согласно поручению Кабинета Министров Украины факультете военно-морских сил Одесской национальной морской академии.
В 2014 году из Севастополя в Одессу также был передислоцирован военно-морской лицей.