В Полтаве патрульные полицейские приняли присягу (фото)
Присягу сегодня приняли 245 человек, 36 из которых служили в зоне проведения антитеррористической операции.
Сегодня в Полтаве на площади перед облгосадминистрацией патрульные полицейские приняли присягу.
Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель ОГА Валерий Головко и другие должностные лица.
Выступая перед собравшимися, Аваков заявил, что присягу сегодня приняли 245 человек, 36 из которых служили в зоне проведения антитеррористической операции.
В свою очередь Яценюк отметил, что 20% из новых патрульных полицейских Полтавы — это женщины и поздравил их с 8 марта.
Он также попросил полтавчан поддержать новую патрульную полицию.
«Полтава — 16-й город, где начинает работать новая патрульная полиция. Патрульная полиция — это новая культура общения с людьми и новая норма ответственности перед людьми» - сказал Яценюк.
Также Яценюк и Аваков вручили 50 сотрудникам полиции сертификаты на квартиры.
После церемонии принятия присяги премьер и министр ознакомились с техникой, произведенной «АвтоКрАзом», которая используется в зоне АТО.