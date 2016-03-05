В Полтаве патрульные полицейские приняли присягу (фото)

11:57, 05 марта 2016
Общество
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Присягу сегодня приняли 245 человек, 36 из которых служили в зоне проведения антитеррористической операции.

20% из новых патрульных полицейских Полтавы — женщины / Фото УНИАН

Сегодня в Полтаве на площади перед облгосадминистрацией патрульные полицейские приняли присягу. 

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель ОГА Валерий Головко и другие должностные лица.

Выступая перед собравшимися, Аваков заявил, что присягу сегодня приняли 245 человек, 36 из которых служили в зоне проведения антитеррористической операции.

В свою очередь Яценюк отметил, что 20% из новых патрульных полицейских Полтавы — это женщины и поздравил их с 8 марта.

Он также попросил полтавчан поддержать новую патрульную полицию.

«Полтава — 16-й город, где начинает работать новая патрульная полиция. Патрульная полиция — это новая культура общения с людьми и новая норма ответственности перед людьми» - сказал Яценюк.

Также Яценюк и Аваков вручили 50 сотрудникам полиции сертификаты на квартиры.

После церемонии принятия присяги премьер и министр ознакомились с техникой, произведенной «АвтоКрАзом», которая используется в зоне АТО.

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