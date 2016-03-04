Сыроид возмутилась подарком к 8 марта: Эту советскую практику нужно искоренять

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Советская привычка дарить ценные подарки должностным лицам продолжает удивлять – вчера обнаружила в приемной такое "явление" и открытку с поздравлениями от председателя Государственной фискальной службы Украины. Проблема не только в том, что это несовременно и неэтично, тем более в условиях войны, но есть еще и закон Украины "О предотвращении коррупции", который запрещает мне принимать подарки, стоимость которых превышает установленный законом предел", - написала она.

Сыроид выразила надежду, "что председатель Государственной фискальной службы просто не осведомлен о том, каким образом от его имени поздравляют женщин с 8 марта".

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"Эту советскую практику "подарков" нужно искоренять в первую очередь из сознания госслужащих, может, даже из подсознания, потому что мне неизвестно, где именно рождается идея делать презенты стоимостью свыше 3000 гривень", - заявила она.

Вице-спикер отметила, что согласно закону должна сдать подарок на хранение.

"Сообщение написала, подготовила акт. Жду представителя аппарата Верховной Рады для передачи Chanel на хранение", - отметила она.