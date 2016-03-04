Председатель ПАСЕ призывает власти России освободить Савченко

Кроме этого, Педро Аграмунт написал в "Твиттере", что сожалеет по поводу отстрочки в деле украинки, передает радио "Свобода".

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Ранее сегодня адвокаты Надежды Савченко после посещения ее в СИЗО обнародовали письмо украинки от 4 марта. В нем она пишет, что не отказалась от решения объявить сухую голодовку и начинает ее 4 марта, требуя возвращения в Украину «живой или мертвой».

Надежда Савченко заявляет, что запрещает выводить ее из голодовки, брать у нее анализы. Кроме того, украинка говорит, что согласится только на осмотр украинских врачей, а любое применение к ней физической силы будет расценивать как пытки и окажет сопротивление.

На суде в городе Донецке Ростовской области России 3 марта на завершении слушаний по делу Надежды Савченко она должна была выступить с заключительным словом. Но судья закрыл заседание и объявил перерыв в суде до 9 марта. Надежда Савченко в ответ заявила, что объявляет сухую голодовку, о которой она предупреждала ранее в случае промедления суда с вынесением приговора.

Обвинение просит для нее 23 года лишения свободы; Савченко заявила, что не будет обжаловать приговор.

В последнем слове, текст которого обнародовали в социальных сетях накануне, Савченко, среди прочего, заявляет, что не признает ни своей вины, ни будущего приговора ей, ни самого российского суда над ней.