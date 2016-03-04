В Кремле отказываются комментировать голодовку Савченко

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос касательно объявления подсудимой голодовки, передает ТАСС.

"Это я не хотел бы никак комментировать, это не вопрос, который относится к нашей повестке дня", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что судебный процесс продолжается "и здесь какие-то комментарии с нашей стороны вряд ли были бы допустимы".

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Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и её защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря прошлого года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта гособвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После прений судья закрыл заседание, добавив, что процесс продолжится 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав, и с 4 марта начинает сухую голодовку.