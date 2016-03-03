В ГПСУ рассказали подробности истории с поставками в Украину кокаина под видом конфет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

Он отметил, что спецоперация, в ходе которой был ликвидирован канал поставки наркотика, продолжалась 7 месяцев.

По словам Слободяна, в середине прошлого года была получена оперативная информация о том, что гражданин Украины, находясь в местах лишения свободы, решил вместе со своим знакомым организовать канал поставки наркотиков из Боливии в Украину, Армению, Тайвань и другие страны Восточной Азии.

В результате была создана группировка, в которую были привлечены 13 наркокурьеров из числа граждан Украины.

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При этом, по его словам, часть из этих людей не знала о содержании "посылок", которые они должны были доставить. Последний курьер прибыл в столичный аэропорт "Борисполь" 1 марта с 3,2 килограмма кокаина и был задержан. К тому времени уже была задержана большая часть членов группировки, включая ее организаторов.

По данным Госпогранслужбы, в результате спецоперации к украинским наркодельцам не попало 11,5 килограмма кокаина, еще определенная его часть общим весом 7 килограммов была задержана благодаря информации украинских пограничников правоохранителями Боливии и Армении.

Всего же, как сообщил Слободян, за прошлый год украинскими пограничниками было ликвидировано 219 преступных группировок, которые занимались контрабандой, содействием незаконной миграции, за что уже осуждены 132 человека. Также пограничники изъяли у контрабандистов 12 различных летательных аппаратов (в том числе - самолет Ан-2), которые использовались ими для переправки через границу контрабандных сигарет.

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Напомним, 1 марта Служба безопасности сообщила о перекрытии канала поставки в Украину кокаина из Латинской Америки. Наркотик ввозился через аэропорты Киева и Одессы. В частности, с таким "товаром" для азиатского рынка еще 15 февраля в Одессе был задержан курьер, намеревавшийся лететь дальше в Таиланд. Наркодельцы организовали ввоз капсул с кокаином под видом шоколадных конфет, приобретенных в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту.

В тот же день прокуратура Одесской области сообщила, что объявила о подозрении 5 гражданам, задержанным по подозрению в причастности к ввозу в Украину под видом конфет 11 килограммов кокаина.