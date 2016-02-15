В аэропорту "Одесса" пограничники обнаружили в вещах пассажира из Дубая кокаин

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, пассажира вывели из общего потока и провели совместный с Одесской таможней ГФС Украины осмотр его вещей.

В ходе общего осмотра среди конфет были обнаружены скрытые капсулы (контейнеры) с сыпучим веществом белого цвета. По результатам экспресс-анализа содержания контейнеров установлено, что данное вещество является кокаином.

Читайте такжеПолиция Испании задержала крупную партию кокаина - BBC

«Таким образом, не допущен ввоз на территорию Украины наркотического средства в особо крупном размере», - отметили в Госпогранслужбе.

Читайте такжеВ Польше задержали рекордную партию кокаина: 178 килограммов стоимостью 27 миллионов евро (фото)

По имеющейся информации, наркотическое средство предназначалось для азиатского рынка, и задержанный должен был следовать в Таиланд (Бангкок), но не смог попасть на свой рейс и был вынужден вернуться в Украину.