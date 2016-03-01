Задержанным 5 участникам поставок в Украину кокаина под видом конфет уже объявлено о подозрении

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Инна Верба, расследование было начато по факту организации группой неустановленных лиц контрабандного перемещения из Объединенных Арабских Эмиратов в Украину через международные аэропорты «Одесса» и «Борисполь» кокаина в особо крупных размерах с целью сбыта.

По инициативе прокуратуры области сотрудниками Государственной пограничной службы и Управления СБУ в Одесской области задержаны 5 человек, трое из которых осуществляли непосредственные перевозки наркотиков из других государств, а двое - организовывали незаконную деятельность.

«Всего правоохранители изъяли более 11 килограммов кокаина, стоимость которого, по предварительным подсчетам, составляет почти 3 миллиона долларов», - подчеркнула Верба.

По ее словам, прокуратура Одесской области объявила о подозрении вышеуказанным 5 лицам, которые организовали и осуществляли перевозку кокаина из других государств на территорию Украины, с 1 ч. ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в аэропорту «Одесса» пограничный пес обнаружил кокаин, скрытый среди личных вещей одного из пассажиров, который прилетел рейсом из Дубая.

В ходе осмотра среди конфет были обнаружены скрытые капсулы с сыпучим веществом белого цвета. По результатам экспресс-анализа содержимого контейнеров установлено, что данное вещество является кокаином.

Сообщалось, что наркотик предназначался для азиатского рынка, и задержанный должен был ехать в Таиланд, но не смог попасть на свой рейс и был вынужден вернуться в Украину.

1 марта СБУ обнародовала информацию, что в ходе международной спецоперации по перекрытию поставки "конфетного" кокаина были задержаны 5 человек, при этом курьеры были задержаны в некоторых странах Европы и Латинской Америки (откуда и происходил наркотик). При этом, по оценке спецслужбы, стоимость доставленного кокаина составляла лишь около 1 миллиона долларов.