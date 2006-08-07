Янукович поделил меру ответственности между Ехануровым и Тимошенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует дефицит государственного бюджета в 2006 году на уровне 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, представляя новоназначенного министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО.

По его словам, на данный момент текущий дефицит бюджета составляет 6,2 млрд. грн. Премьер-министр отметил, что недовыполнение бюджета обусловлено рядом как объективных, так и субъективных факторов.

В частности, по словам премьера, одним из объективных факторов является то, что правительство Юрия ЕХАНУРОВА работало в сложных условиях, приняв в наследство последствия ручного управления экономикой. При этом, отметил В.ЯНУКОВИЧ, действия правительства Юлии ТИМОШЕНКО привели к значительному падению промышленного производства. В свою очередь, падение производства было обусловлено значительной нагрузкой на промышленность «чрезмерными непрямыми налогами».

Кроме того, по словам В.ЯНУКОВИЧА, значительную роль в сокращении объема промышленного производства сыграло введение 50% отчислений с прибыли государственных монополий.

Премьер также отметил, что одним из факторов негативного влияния на экономику стало значительное доминирование импорта над экспортом, что привело к увеличению негативного сальдо торгового баланса до 2,2 млрд. грн. В этой связи он отметил, что перед новым правительством стоит задача поддержки отечественного товаропроизводителя, ориентированного на экспорт.

Как сообщал УНИАН, согласно закону о госбюджете-2006, предельный размер дефицита госбюджета-2006 установлен на уровне 13,245 млрд. грн., в частности общего фонда - 11,739 млрд. грн.

27 июля тогдашний министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК заявил, что дефицит бюджета удержан на приемлемом уровне, причем меньше планового. По его словам, при плане 11,1 млрд. грн., или 2,6% ВВП, он составил только 7,9 млрд. грн. (1,9% ВВП).