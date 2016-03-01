Второй день весны принесет в Украину от мокрого снега до 17 градусов тепла

2 марта в результате деятельности атмосферных фронтов и холодного воздуха на северо-западе Украины ожидается мокрый снег, на севере и западе - преимущественно дождь, на остальной территории осадки маловероятны, передает Opogode.ua.

Ночью и утром местами будут возникать туманы.

Температура воздуха в течение дня составит 4-12 градусов тепла, на востоке 10-15 градусов тепла, в южной части до 17 тепла. На северо-западе Украины, на Волыни и в Ровенской области ожидается 0-5 градусов тепла.

В западной части будет преобладать влажная погода, местами дождь, на северо-западе пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем ​​4-9 градусов тепла, на Волыни и в Ровенской области в течение суток ожидается 0-5 градусов тепла.

В северных областях - местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2-6 градусов тепла, днем ​​3-9 градусов тепла.

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В центральной части будет преобладать сухая погода, лишь на Винничине пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем ​​8-14 градусов тепла.

В восточных областях ожидается сухая теплая воздушная масса. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем ​​9-14 градусов тепла.

В южной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 4-8 градусов тепла, днем ​​10-17 градусов тепла.

В Киеве 2 марта ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем ​​7-9 градусов тепла.

Ветер в Украине юго-восточный, 5-12 м/с.