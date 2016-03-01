Законодательная коллизия и коллапс следствия: суды отказываются принимать ходатайства следователей прокуратуры

Из-за коллизии в законодательстве отныне суды не принимают ходатайства следователей прокуратуры, и следствие, в том числе по преступлениям против Евромайдана, заблокировано. Об этом сообщил прокурор отдела Генпрокуратуры Алексей Донский, передает "Украинская правда".

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"Я сегодня обратился в Печерский райсуд с семью ходатайствами об особо тяжких коррупционных преступлениях. Нам отказали в их принятии вообще на том основании, что с сегодняшнего дня не являемся уполномоченным субъектом следствия", - заявил Донский.

По его словам, отказывали на уровне канцелярии суда, подобные отказы были получены на все без исключения обращения от следователей прокуратуры.

"Это касается и дел о Майдане, и о особо тяжких преступлений. Это коснулось даже производств, относящихся по подследственности НАБУ", - добавил он.

Донский напомнил, что в переходных положения закона о НАБУ дела, например в отношении экс-генпрокурора Виктора Пшонки экс-премьера Азарова, относящится к НАБУ, но закон определяет, что у следователей прокуратуры есть полномочия их расследовать.

"С созданием ГБР возникла коллизия между двумя законами, которая не была устранена законодателем. Закон о НАБУ по коррупционным производствам говорит, что следователи прокуратуры сохраняют свои полномочия. А закон о ГБР (Госбюро расследований - УНИАН) говорит, что с момента создания ГБР таких полномочий не существует. Эта коллизия судами воспринимается так, что полномочий у следователей нет", - пояснил он.

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Донский уточнил, что речь не идет о ходатайствах, которые подаются во время судебных заседаний или дел, поданных в суд до 1 марта: "Это касается только тех производств, где сегодня продолжается досудебное расследование".

Ни одно ходатайство в рамках досудебных расследований, даже об избрании меры пресечения, судами рассматриваться не будут, если они поданы с 1 марта.

"Даже если бы суды удовлетворяли наши ходатайства, это создало бы в дальнейшем возможность признания, например, доказательств в дальнейшем незаконными", - пояснил он.

"Это реальный полный коллапс следствия. И он не может быть устранен какими-то договоренностями, он может быть устранен только внесением изменений в законодательство", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в Печерском суде его попросили передать всем следователям, "чтобы не обращались в Печерский райсуд с ходатайствами, потому что они не являются органом досудебного расследования".

Как сообщал УНИАН, ранее начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что с 1 марта ГПУ прекращает расследование дел о преступлениях на Майдане.

«Есть закон о Государственном бюро расследований. В связи с несовершенством его статей имеем ситуацию, что с 1 марта следствие не сможет продолжаться. Потому что следователи прокуратуры утратят полномочия, а ГБР работать не будет», - сказал Горбатюк.

Он подчеркнул, что пленарная неделя закончилась, а изменения не приняты. Следующее заседание Верховной Рады состоится 15 марта.

Как известно, законопроектом № 4099 «О внесении изменения в пункт 1 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Государственном бюро расследований» в отношении срока вступления в силу» предлагается отсрочить до 1 сентября 2016 года срок создания Государственного бюро расследований (в действующей редакции - 1 марта 2016 года) с целью надлежащего решения комплекса правовых, структурно-организационных, процедурных, кадровых и финансовых вопросов создания Бюро.

17 февраля Горбатюк призвал парламент внести в ближайшее время изменения в законодательство о Государственном бюро расследований, чтобы следствие относительно преступлений против Майдана не остановилось 1 марта «искусственным иском».