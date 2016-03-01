В Фонде помощи онкобольным детям обвинили Минздрав в закупке некачественных препаратов

Об этом на своей странице в "Фейсбук" написала руководитель Фонда помощи онкобольным детям "Краб" Лариса Лавренюк.

Как пишет РБК-Украина, согласно опубликованным документам со спецификацией лекарств, закупаемых для Минздрава английской посреднической компанией Crown Agents, не менее половины лекарств, предназначенных для детей, больных онкологическими заболеваниями, произведены в Индии и на Мальте (как отмечают активисты, "на фармацевтических оффшорах"). По данным экспертов, ряд препаратов из этого перечня ранее не использовался и даже не проходили клинических исследований на людях в странах Европы и в Украине.

"На наших детях будем безопасность проверять? На детях, больных хроническим миелолейкозом, будем проводить исследования? Вместо оригинального препарата "Гливек" (производства компании "Новартис Фарма"), что использовался до сих пор, предлагается ранее не применявшийся "Иматиниб" (фирменное название "Альвотиниб", производитель "Pharmadox" (Мальта). По препаратам производства компании "Venus" (Индия) - "Винкристин Мили" - тоже нет опыта использования! В странах Евросоюза Винкристин этого производителя не используют. Компания "Venus" (Индия), препарат "Этопозид Мили" -у нас, в странах Евросоюза, не применялся ранее... Более того, почитаем инструкцию: не применяется у детей до 2 лет... А детям до 2 лет "Этопозид" волонтеры будут покупать?", - прокомментировала перечень закупаемых лекарств Лавренюк.

Напомним, по данным СМИ, в начале февраля Министерство здравоохранения Украины отчиталось о существенной экономии средств в размере от 30% до 60% при закупке лекарственных средств через международные организации.