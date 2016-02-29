На Луганщине суд приговорил боевика-казака к 8 годам тюрьмы (фото)
Задачей боевиков данной группировки были разведывательно-подрывные вылазки на территории, подконтрольные украинской власти.
Сватовский районный суд Луганской области 26 февраля приговорил боевика террористической организации "ЛНР" к 8 годам лишения свободы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы безопасности Украины, боевик принимал активное участие в деятельности группировки террористов "кубанские казаки", был одним из телохранителей казачьего атамана Петрова (прозвище "Батя").
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Позднее террориста зачислили в так называемую спецслужбу сепаратистов "КГБ ЛНР".
Задачей боевиков этой группировки были разведывательно-подрывные вылазки на территории, подконтрольные украинской власти.
Правоохранители задержали его в Днепропетровске в апреле 2015 года.
Суд признал боевика виновным по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет без конфискации имущества.