Американцу грозит 5 лет тюрьмы за продажу голоса по интернету

21:29, 04 июля 2008
Общество
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eBay раскрыл псевдоним по запросу суда

Девятнадцатилетнему студенту из штата Миннесота Максу Сандерсу грозит 5 лет тюрьмы за то, что он выставил свой голос на выборах президента США на продажу. Продать голос за одного из кандидатов Сандерс собирался на интернет-аукционе eBay, сообщает AP.

Свой голос Сандерс оценил в 10 долларов. Власти штата оценили поступок студента гораздо дороже - за продажу голоса, помимо тюремного заключения, Сандерсу грозит штраф в размере 10 тысяч долларов.

Согласно законам штата в редакции от 1893 года, покупка или продажа голосов на выборах считается уголовно наказуемым преступлением.

Контакты студента появились в распоряжении властей после официального запроса, поданного в адрес администрации eBay. Руководство интернет-аукциона с готовностью пошло на сотрудничество и рассказало, что под псевдонимом zepdrummer612 скрывается именно Макс Сандерс.

Сам студент утверждает, что затея с продажей голоса была не более, чем шуткой. Отметим, что за то время, пока велись торги, купить голос Сандерса не захотел ни один из пользователей eBay.

Лента.ру

 

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