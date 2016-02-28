В Николаеве за рулем BMW-участника смертельной аварии был полицейский

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

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«23-летний водитель автомобиля BMW, сотрудник полиции охраны, двигаясь по пр. Ленина в направлении ул. Пушкинская, в районе перекрестка с ул. Рюмина не справился с управлением и столкнулся с двумя припаркованными транспортными средствами – микроавтобусом и легковушкой. В результате автоаварии погибли пассажиры автомобиля BMW - двое мужчин 25-ти и 24-х лет, и две женщины, студентки», - говорится в сообщении.

Водитель с диагнозом политравмы госпитализирован в медицинское учреждение, отобраны биоматериалы, ожидаются результаты экспертизы, сообщили в полиции.

Прокуратура Николаевской области начала уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта), санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщалось, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием BMW произошло в Николаеве сегодня, 28 февраля. На месте погибли 4 человека. При этом трое пассажиров от мощного удара вылетели из автомобиля.

По свидетельствам очевидцев, автомобиль BMW ехал на огромной скорости.