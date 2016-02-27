30 российских фур под сопровождением полиции прорвали блокаду "свободовцев" на Львовщине

30 российских грузовиков, которые ожидали на стоянке возле села Дулибы, которое находится во Львовской области, под сопровождением полиции восстановили транзитное движение, прорвавшись через блокпост.

Об этом по состоянию на 17.15 сообщает пресс-служба Свободы.

Сообщается, что с 6:30 восемь "свободовцев" на блокпосте остановили 30 российских грузовиков. Некоторые фуры разворачивались и ехали в обратном направлении.

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Ранее в Минтрансе РФ подтвердили информацию о разблокировании российских дальнобойщиков по всей территории Украины.

Напомним, лидер Свободы Олег Тягнибок анонсировал продолжение автоблокади грузовиков с российскими номерными знаками, несмотря на постановление Кабмина о возобновлении транспортного транзита из РФ.