В Кременчуге сегодня начинает работу патрульная полиция (фото)

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

"При жестком конкурсе из 3237 претендентов отобрано и прошли обучение 246 заступающих сегодня на службу новых патрульных полицейских", - сообщил он.

По данным министра, среди новых полицейских: 86% - с высшим образованием, 21% - девушки. Средний возраст заступающих кременчугских патрульных – 25 лет. Среди них 38 человек прошли АТО.

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"Начиная с сегодняшнего вечера, каждый день на патрулирование Кременчуга будет заступать 21 патрульный экипаж", - отметил Аваков.

Следующий город, в котором в начале марта начнет работу патрульная полиция, по словам министра, будет Полтава.

Как сообщал УНИАН, ранее Аваков заявлял, что к июню патрульная полиция начнет работу в 29 городах Украины.