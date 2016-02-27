В Украине сегодня будет пасмурная погода, в некоторых регионах ожидается мокрый снег и дождь

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, облачно с прояснениями, сообщает ТСН.

В Киеве облачно с прояснениями, днем без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/сек. Температура +4...+6°С.

Во Львове без осадков, облачно с прояснениями. Ветер северный, с переходом на юго-восточный, умеренный. Температура +5...+7°С.

В Днепропетровске дождь, ветер северный, 7-12 м/сек. Днем +6...+8°С.

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В Одессе без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом на северный, умеренный. Температура +7...+9°С.

В Харькове – дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/сек. Температура +5...+7°С.

В Карпатах без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура -3...+2°С.

Ранее синоптики предупреждали киевлян, что в столице будет облачно с прояснениями, ожидаются мокрый снег и дождь.