1+1 будет судиться с Госкино из-за запрета сериала "Кухня"

В двойных стандартах обвиняют председателя Госкино Филиппа Ильенко. Ссылаясь на закон о запрете кинопродукции страны-агрессора, ведомство принимает удивительные решения, а именно запрещает развлекательные фильмы с одной стороны, а с другой – позволяет показывать ленты, в кадре которых орудуют сталинские НКВДшники, говорится в сюжете ТСН.

Развлекательный сериал о закулисье ресторанной жизни стал любимым для миллионов украинских зрителей. Госкино разрешение на его показ отменило. Причина: в одной из серий пятого сезона появляется муж певицы Валерии Иосиф Пригожин. Официальный Киев внес его в перечень нежелательных деятелей, поддерживающих российскую агрессию на Украину.

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Парадокс в том, что появляется этот человек лишь в одном эпизоде одной серии, которую телеканал 1+1 даже не покупал. То есть, сериал запретили на основании того, что зритель в любом случае увидеть не смог бы.

"Сериал – он длинный. И в прокатах указано одно название", - пояснил Ильенко.

Зато в прокатных удостоверениях сериал четко разделен на сезоны. И Госкино могло спокойно запретить только отдельную серию одного из сезонов.

Председателя союза кинематографистов Сергея Трымбача такое решение господина Ильенко не меньше удивило. Логика этого решения вызывала в нем простое сравнение.

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"Мало кто что-то про меня вякнет по какой-то подворотне. Что мне теперь – эту подворотню закрывать, что ли?", - удивляется он.

Заметив угрозу украинцам от жизненных перипетий обычных поваров обычного ресторана, господин Ильенко не заметил их в другой ленте. Его не удивило даже ее название: "Сын отца народов". Разрешение на этот фильм он предоставил без проблем.

Писатель Виталий Капранов, член экспертного совета при Госкино, был против разрешения на прокат ленты о сыне Сталина, но коллеги решили иначе. "Показывать любого человека в форме НКВД, чекиста, во время войны с "русским миром", во время войны с "совком" – недопустимо", - уверен он.

Телеканал 1+1 после такого решения Госкино решил в суде отстаивать свое право на показ сериала. Одновременно вещатель обращает внимание на тот факт, что некоторые участники рынка прибегали к фальсификациям года производства фильмов, чтобы избежать запретов на показ.

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Руководство 1+1, а также Нацсовет по вопросам телевидения и радио призывают к общественной дискуссии, ведь непродуманные действия властей могут оставить зрителей без любимых фильмов.