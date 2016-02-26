Украинским туристам, которые направлялись в США, в парижском аэропорту без объяснений аннулировали американские визы

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины во Франции на странице диппредставительства в Facebook.

«Служба гражданства и иммиграции США (или миграционная служба) в парижском международном аэропорту «Руасси-Шарль Де Голль» аннулировала визы туристической группе граждан Украины численностью 22 человека. Все объяснения украинцы могут получить в Посольстве США в Киеве персонально», - отмечается в сообщении.

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Кроме того, добавлен комментарий консула Посольства Украины во Франции Николая Собко: «Это правда, что украинцам вчера аннулировали американские визы. Это была туристическая группа в составе 22 человек, в том числе 3 детей в возрасте 2, 12 и 16 лет. Они направлялись транзитным авиарейсом через Париж в Майами для путешествия круизным лайнером. Согласно существующим в США нормам, в аэропорту «Руасси-Шарль де Голль» всех пассажиров проверяет миграционная служба Соединенных Штатов. Ее федеральный работник объяснил нам, что визы именно для этой группы были аннулированы и поэтому людей должны были вернуть обратно в Киев».

По словам украинского дипломата, у шести из 22 человек, в том числе двухлетнего ребенка, были Шенгенские визы. «Поэтому после того, как французская полиция и авиакомпания переоформили билеты на ближайшие рейсы в Киев на сегодня, им выдали новые паспорта и билеты, и они воспользовались возможностью и за свой счет переночевали в отеле рядом с аэропортом. Сегодня в 9.45 по местному времени они отбыли в Киев», - отметил Собко.

УНИАН пока не удалось связаться с МИД Украины для получения комментария.