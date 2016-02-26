СМИ обнародовали подробности убийства "правой руки" Кернеса

Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, пишет Украинская правда.

"В него стреляли на кладбище, куда он ходил каждый день на могилу матери. Он человек по-своему сентиментальный, и все, кто это знал, знали, что он там бывает каждый день: у него утро начиналось с визита на могилу матери", - сказал собеседник.

Он уточнил, что раньше Димент ходил туда каждый день, а последнее время не так регулярно.

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"Он зашел на территорию кладбища, там его поджидал кто-то, кто отстрелял его из автомата", - сказал источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, предприниматель был один, рядом с ним не было охранников.

По мнению источника, те, кто готовил убийства, хорошо умеют планировать такие преступления.

Пока будут рассматривать разные версии. Относится ли убийство к Кернесу, или оно связано с делами самого Димента, потому что он был серьезным бизнесменом со "значительным капиталом", не ясно.

По словам источников, Димент был "очень приближенным к Кернесу человеком", едва ли не единственным, кому он "доверяет полностью".

"Они знакомы с Кернесом около 30 лет, у них были очень доверительные отношения. Кернес часто советовался с Диментом по принятию ряда решений – важных для города. Диментов практически постоянно бывал в кабинете Кернеса при общении по разным вопросам", - сказал собеседник.

"Фактически он был советником Кернеса, я бы даже сказал, правой рукой – негласным советником по всем вопросам", - добавил источник в правоохранительных органах.

Напомним, по данным пресс-службы облуправления Национальной полиции, 52-летнего Димента застрелили в голову.