Друга Кернеса убили выстрелом в голову – полиция
Тело Юрия Димента обнаружили на Еврейском кладбище в Харькове.
Как сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции, 52-летнего бизнесмена Юрия Димента застрелили в голову.
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"Сегодня около 9 утра в органы полиции поступило сообщение о том, что на одном из городских кладбищ обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы", - рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте работают руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, эксперты, кинологи, оперативные подразделения. Осмотр места происшествия продолжается. Устанавливаются и опрашиваются свидетели, проводится работа по сбору вещественных доказательств.
Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного статье 115 ("умышленное убийство") УК Украины. Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Как сообщалось, сегодня на кладбище возле рынка "Барабашово" в Харькове рядом с могилой его матери застрелили лучшего друга и соратника Геннадия Кернеса Юрия Димента.