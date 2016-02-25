Преимуществами членства в ЕС украинцы считают свободное передвижение и повышение уровня жизни - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные опроса в ходе круглого стола "Как украинцы понимают евроинтеграцию: ожидания и настроения общества" озвучила политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива Мария Золкина.

Согласно опросу, одним из основных преимуществ членства украинцы также называют свободный доступ молодежи к обучению в университетах государств-членов ЕС (34%). Также каждый четвертый украинец считает, что членство в ЕС будет способствовать проведению внутренних реформ в Украине (24%).

Отмечается, что значительно распространилось ожидание, что членство в ЕС даст возможность Украине укрепить свою безопасность и усилить обороноспособность: если в 2007 и 2011 годах такое преимущество видели 7% населения, то в 2015 году - 21%.

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Впрочем, представление о преимуществах присоединения к ЕС имеют определенные региональные различия. Так, распространенность мнений о ключевых преимущества от членства снижается с запада на восток Украины. В частности, если на свободное передвижение людей за границу надеются 56% опрошенных на западе, то в центре и на юге таких - по 38%, на востоке - 33%, а на подконтрольной Украине части Донбасса - 23%.

Повышение уровня жизни людей вследствие вступления в ЕС ожидают 50% жителей запада, 47% жителей центра, 27-28% - юга и востока и 13% жителей Донбасса.

Похожая ситуация и с общественным мнением в регионах относительно возможности молодежи учиться в странах-членах ЕС. В то же время, на Донбассе, востоке и юге Украины значительная часть населения не видит преимуществ в членстве Украины в ЕС.

В исследовании отмечается, что среди украинцев существуют опасения, что членство в ЕС приведет к повышению уровня безработицы (18%), потере российских рынков (17%) и снижению уровня жизни людей (16,5%).

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Относительно представлений о возможных негативных последствиях присоединения к ЕС здесь также имеют место региональные различия. Так, во всех регионах, за исключением Донбасса, повышение интенсивности эмиграции украинцев за границу ожидают от 35,5% до 39%, а на Донбассе - 14%.

Ухудшения отношений с Россией больше всего опасаются на Донбассе (33%), юге (35%) и востоке (38%), тогда как на западе этого ожидают 19% и в центре - 22% жителей.

Страх, что повысится уровень безработицы, наиболее распространен среди жителей востока (33%), меньше всего - на западе (8,5%).

Общего снижения уровня жизни людей больше ожидают вследствие присоединения к ЕС жители Донбасса (32%), меньше всех - жители западного (5,5%) и центрального (8%) макрорегионов.

Исследование провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 14 по 22 ноября 2015 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2009 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%