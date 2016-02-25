Смертельная эпидемия: более 2 миллионов людей живут с гепатитом С в Украине. Сколько из них спасет государство в этом году?

В ближайшие дни будут объявлены результаты государственных тендерных закупок лекарственных препаратов для лечения гепатита С у взрослых и детей. Впервые реализацию этой ответственной процедуры Правительство передало Программе развития ООН (ПРООН), что даст возможность сделать новейшее лечение вирусного гепатита С (ВГС) доступным для нескольких тысяч больных в Украине. Все зависит от финальной цены препаратов, указанной в контракте.

Стоимость стандартного курса лечения ВГС оригинальными препаратами прямого противовирусного действия (в частности, софосбувиром) в развитых странах колеблется от 30 до 80 тысяч долларов США, однако Альянсу общественного здоровья (далее – Альянс) еще в 2015 году удалось закупить софосбувир по самой низкой цене на оригинальный препарат – $900 за стандартный трехмесячный курс лечения.Именно такая цена стала своеобразным ориентиром «верхнего предела цены» для нынешнего тендера ПРООН за средства госбюджета-2015!

По данным, обнародованным в прошлом году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в мире более 185 млн человек инфицированы ВГС, ежегодно от данного заболевания умирает 350 тыс. человек. В частности, в Европейском регионе ВОЗ ежегодно регистрируется 84 тыс. смертей от рака и цирроза пораженной вирусом печени.

Эпидемия ВГС в Украине ежегодно растет. Главный внештатный инфекционист Минздрава Украины, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний НМУ имени Богомольца, профессор Ольга Голубовская обращает внимание на угрожающую ситуацию с ВГС в стране: «По данным ВОЗ более 5% людей в Украине инфицированы гепатитом С, в абсолютных показателях это более 2 млн. человек. Среди некоторых групп населения уровень инфицирования значительно выше. Так, по данным Центра мониторинга и контроля за заболеваемостью МОЗ Украины, часто госпитализируемые больные имеют показатель инфицированности около 12%, а пациенты наркодиспансеров – до 67%»

Альянс еще в 2009 году начал масштабное тестирование на ВГС уязвимых групп населения, а с 2011 года – общего населения во время массовых мероприятий в рамках кампании «Требуем лечения!». Уже в 2013 году Правительством была утверждена первая Государственная целевая программа профилактики, диагностики и лечения ВГС. Однако государство финансирует только ее лечебный компонент, и то лишь на 20% от потребности, остальные важные направления программы, в т.ч. диагностика, вообще не финансируются из госбюджета. В результате имеем замкнутый круг: качественную диагностику, которая стоит немалых денег, мало кто может себе позволить, в результате государство не может обоснованно определить потребность в лечении ВГС, да и не очень заинтересовано в этом ... из-за ограниченных возможностей государственного финансирования.

В 2015 году Альянс начал первую программу лечения препаратом нового поколения - софосбувиром, которой планируется охватить до 2000 человек. По результатам первого этапа программы у более чем 90% из нескольких десятков уже пролеченных пациентов вирус гепатита С не определяется! Именно основываясь на нашем опыте лечения, в конце прошлого года были внесены изменения в Унифицированный клинический протокол «Вирусный гепатит С», препарат был включен в Государственный реестр лекарственных средств и Национальный перечень лекарств, которые могут закупаться за бюджетные средства. Это позволит предоставить лечение еще сотням тысяч больных.

«Опираясь на практический опыт Альянса в расширении доступа к лечению ВГС, мы убедились, что общественные и международные организации могут вносить весомый вклад в преодоление эпидемии. Для этого мы последовательно объединяем усилия со всеми заинтересованными сторонами - говорит Людмила Майстат, старший менеджер программ по вирусным гепатитам Альянса общественного здоровья. - Мы рассчитываем, что во время очередной сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения странами-членами будет одобрена новая прогрессивная Глобальная стратегия ВОЗ по преодолению вирусных гепатитов, в разработке которой Альянс также принимал участие. При условии достаточного финансирования, снижения цены на препараты прямого действия, обеспечения доступа к качественным генерическим препаратам, Украина имеет серьезные шансы успешно реализовать эту стратегию и кардинально повысить доступность современного лечения гепатита С».

Из-за тотального недофинансирования государственной целевой программы препараты, которые планируется закупить за средства госбюджета, только частично покроют реальную потребность. Альянсу удалось начать лечение при поддержке международных доноров, но такое финансирование также ограничено в объемах и во времени.

Альянс внедряет свои программы в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины, выработав общую позицию по преодолению эпидемии в стране – включение новейших препаратов в схемы лечения, в том числе качественных генериков, дальнейшие переговоры с фармацевтическими компаниями, снижение цен на диагностику и расширение сети диагностических центров, обучение врачей и пациентов, особое внимание к группам повышенного риска и, вместе с тем, активные профилактические мероприятия среди общего населения - именно такие комплексные меры помогут преодолеть эпидемию гепатита С!

В качестве примера успешного подхода к решению проблемы ВГС целесообразно обратить внимание на опыт Грузии. Именно на родине действующего министра здравоохранения Украины правительство финансирует 70% стоимости лечения ВГС для бедных слоев населения, остальные 30% покрывает муниципальный бюджет. Для других государство компенсирует 30% стоимости, а 70%, в зависимости от уровня дохода, делятся между местным бюджетом и самым больным. Такая схема финансирования служит определенной социальной гарантией для неимущих. Первоочередным, приоритетным и бесплатным стало лечение для представителей уязвимых групп, поскольку именно такой подход, согласно рекомендациям ВОЗ, является одним из ключевых факторов влияния на эпидемию. В Грузии, население которой на порядок меньше, чем в Украине, правительство договорилось с компанией-производителем о выделении 20 000 курсов для лечения ВГС и финансовых донаций для совершенствования системы учета больных, эффективного медицинского сопровождения проекта.

Результаты тестирования на ВГС более 4 тысяч призывников, военнослужащих и демобилизованных в Украине, проведенного Альянсом в 2015 году, показали высокий уровень инфицирования – около 4%, а в ключевых военных госпиталях – даже до 10%, после чего Министерство обороны Украины и СМИ наконец обратили внимание на эту серьезную проблему.

В условиях военных действий на востоке и затянувшегося экономического кризиса в государстве мы вместе должны противостоять эпидемии. Кардинальное снижение стоимости диагностики и лечения современными препаратами, закупка их по адекватным ценам (с учетом уже достигнутой Альянсом в 2015 году цены) станут крайне важными и показательными шагами на этом пути, которые покажут реальные намерения государства заботиться о здоровье своих граждан и позволят сохранить тысячи человеческих жизней уже в этом году!