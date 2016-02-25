Российская сторона возобновила проезд транспортных средств на "Чонгаре" - ГПСУ
04:29, 25 февраля 2016Общество
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Российские оккупационные службы, которые находятся напротив КПВВ «Чонгар», возобновили пропуск всех транспортных средств.
Российская сторона возобновила проезд транспортных средств на "Чонгаре" / Фото khoda.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
При этом отмечается, что движение на направлении КПВВ «Каланчак» до сих пор остается ограниченным.
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Как уже сообщалось, по информации граждан Украины, которые пересекают административную границу с АР Крым, на так называемых пропускных пунктах, где находятся российские службы, напротив контрольных пунктов «Чонгар» и «Каланчак», вышла из строя электронная таможенная система данных.
Из-за этого не пропускались транспортные средства, зарегистрированные на материковой части Украины.
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