Соцсети взорвала реакция пользователей на пять альтернатив привычному "лайку" в Facebook
20:50, 24 февраля 2016Общество
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Украинские пользователи активно отреагировали на нововведения.
Сегодня Facebook ввел пять альтернатив лайку. При помощи новых иконок пользователи могут сказать не только «Мне нравится», но и признаться в любви, рассмеяться, удивиться, выразить печаль и гнев.
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Украинские пользователи активно отреагировали на нововведения, а некоторые даже адаптировали новые эмоции к украинским реалиям.
Новые реакции в Фейсбук
Когда хочешь теперь что-то лайкнуть в Фейсбук.Опубліковано Новое Время 24 лютого 2016 р.
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