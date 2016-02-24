Соцсети взорвала реакция пользователей на пять альтернатив привычному "лайку" в Facebook

Сегодня Facebook ввел пять альтернатив лайку. При помощи новых иконок пользователи могут сказать не только «Мне нравится», но и признаться в любви, рассмеяться, удивиться, выразить печаль и гнев.

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Украинские пользователи активно отреагировали на нововведения, а некоторые даже адаптировали новые эмоции к украинским реалиям.