Родителям убитого Героя Небесной Сотни Жизневского назначена пожизненная стипендия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, соответствующее решение было утверждено в постановлении «О пожизненной стипендии памяти М. Жизневского».

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«В выполнение Указа президента мы установили пожизненную стипендию родителям Героя Небесной Сотни Михаила Жизневского, гражданина Республики Беларусь, который отдал свою жизнь за будущее Украины”, - сказал министр социальной политики Павел Розенко.

«Размер пожизненной стипендии родителям Героя – Михаилу Петровичу и Нине Васильевне, которые живут в Беларуси, составит 3 тыс. 250 грн каждому», - сообщил он.

Отмечается, что перевод стипендии в Беларуси будет осуществлять Департамент соцзащиты населения Черниговской облгосадминистрации почтовым переводом через «Укрпочту» по месту фактического проживания родителей Жизневского.

Расходы на выплату и доставку пожизненной стипендии будут финансироваться из средств госбюджета по программе «Государственные пожизненные стипендии», добавили в ведомстве.

Справка УНИАН. Гражданин Беларуси Михаил Жизневский погиб от пули 22 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве. Всего несколько дней он не дожил до своего 26-летия.