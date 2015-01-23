Порошенко: В память первых героев Небесной сотни мы должны беречь наше государство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время возложения цветов к памятным знакам погибшим 22 января 2014 года активистам Революции Достоинства.

«Мы постоянно помним имена первых героев Небесной сотни. Я думаю, что не случайно они отдали свою жизнь за Украину в День Соборности, в День воссоединения. Я думаю, что это очень символичная память и о Михаиле, и о Сергее, и о Юрии, который также погиб в этот день год назад. Перед всеми героями Небесной Сотни мы должны помнить и беречь единство нашего государства, беречь соборность нашего государства, защитить государство”, - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, год назад, 22 января, на улице Грушевского погибли первые активисты Революции Достоинства - Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сеник. Они погибли от огнестрельных ранений. 21 января был похищен Юрий Вербицкий. Его тело было обнаружено в лесу возле Киева со следам истязаний. 25 января в больнице умер Роман Сеник, который был ранен 22 января на ул. Грушевского.