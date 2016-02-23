На Донетчине к 12 годам приговорили милиционера, застрелившего мужчину на блокпосту

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, во время судебных слушаний было установлено, что в конце 2014 года помощник начальника Чутовского райотдела УМВД в Полтавской области прибыл с командировкой в Донецкую область с целью несения службы по охране общественного порядка в районах проведения АТО.

17 декабря 2014 года милиционер нес службу на блокпосту в Константиновке. Остановив один из автомобилей для проверки документов, между ним и тремя пассажирами авто возник конфликт.

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Милиционер выстрелил из автомата Калашникова, в результате чего убил одного и ранил другого пассажира автомобиля. Через несколько дней тело погибшего было обнаружено возле кладбища в Константиновском районе.

В конце прошлой недели суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 128 (неосторожное тяжкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

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Прокуратура Донецкой области считает этот приговор слишком мягким и готовится обжаловать его в апелляционном порядке. По мнению обвинителей, мужчина должен понести высшую меру наказания – 15 лет тюрьмы.