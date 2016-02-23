Адвокаты Савченко в Киеве обсуждают ее обмен на российских ГРУшников

Защитники Надежды Савченко прилетели в Киев, чтобы договариваться об обмене украинские летчицу как можно скорее обменяли на российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Об этом в эфире "5 канала" сообщил адвокат Марк Фейгин.

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"Все направлено на то, чтобы ускорить обмен. Потому что у нас есть проблема с Надеждой - она собирается начать сухую голодовку после оглашения приговора. Поэтому нам бы хотелось понять, как будут двигаться переговоры чисто процессуально, как быстро будет направлен запрос со стороны Украины о выдаче Савченко для отбывания наказания после приговора в Украине. Ну и одновременно как политически будет двигаться ситуация, в том смысле как быстро закончится процесс Ерофеева-Александрова. Как я понимаю, определенное представление о том, что это должен быть обмен - это понимание более-менее уже есть", – заявил Фейгин.

Напомним, ранее народный депутат и украинская летчица Надежда Савченко, которую незаконно удерживают в РФ, высказалась против его обмена на задержанных на Донбассе российских ГРУшників. "Моя жизнь не стоит больше, чем жизнь другого человека. Поэтому никаких двух ГРУшників на одну меня. Или "один на один", или "всех на всех", - написала летчица.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушение на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.

17 декабря 2015 года Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания Савченко под стражей до 16 апреля 2016 года.

После этого она в знак протеста объявила голодовку - третью с момента ареста.