Живописная, Кобзарская и названия в честь воинов АТО: в Черкассах переименовали более 60 улиц и переулков

В Черкассах в рамках декоммунизации переименованы 62 улицы и переулка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, соответствующее распоряжение подписал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко 22 февраля.

Согласно документу, переименованы улицы и переулки как в центре города, так и в спальных районах и на окраинах. Новые названия имеют как нейтральный характер, как улица Живописная, Кобзарская, так и посвященные выдающимся черкасским и украинским деятелям, историческим фигурам, а также 9 воинам из Черкасс, погибших в зоне АТО. Некоторым улицам возвращены исторические названия.

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Всего в Черкассах в рамах декоммунизации уже переименованы 73 улицы и переулка и 1 городской парк. В то же время остается еще более 20 улиц и переулков, которые подлежат декоммунизации, а также мемориальные таблички на домах и памятные знаки.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2015 года подписал законы о декоммунизации. В частности, закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации. Законы были приняты парламентом 9 апреля 2015 года.