На Донетчине задержали гражданина Венгрии, который мог воевать на стороне террористов

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Государственной пограничной службы, мужчины обнаружили во время проверки на контрольном пункте, когда он направлялся с подконтрольной боевикам территории. Иностранец не имел при себе надлежащих разрешительных документов. Кроме того, у него обнаружили "атрибуты Коммунистической партии".

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Пограничники выяснили, что в Украину он попал незаконным путем, скорее всего, через территорию России на участке, неподконтрольном Украине, поскольку официально государственную границу он не пересекал.

Также было установлено, что в свое время венгр учился в военном учреждении на артиллериста.

Сейчас задержанного передали сотрудникам Национальной полиции для выяснения всех обстоятельств.

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